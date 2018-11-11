奧地利桌球公開賽〉 激戰五局 安靜配拿銀

陳建安（左）與鄭怡靜（右）雙人組無緣奪冠。（取自國際桌總官網，資料照）

〔記者許明禮／綜合報導〕世錦賽銀牌陳建安／鄭怡靜，昨在奧地利桌球公開賽混雙四強賽，以3：2逆轉香港黃鎮廷／杜凱琹，可惜在決賽激戰5局後，以2：3不敵中國「昕雯聯播」組合許昕／劉詩雯，僅獲亞軍，仍締造兩人今年合拍最佳戰績。

陳建安／鄭怡靜去年世錦賽四強賽也是鏖戰至決勝局，才以4：3險勝黃鎮廷／杜凱琹，這回交手戰況依然膠著，前4局不分軒輊。決勝局，安靜配在2：6落後時展開逆襲，終場11：9險勝。

安靜配今年世界巡迴賽遭遇中國組合還沒輸過，包括日本站打敗于子洋／王曼昱、南韓站力退林高遠／王曼昱、澳洲公開賽再收拾周雨／車曉曦。不過，在東京奧運增列混雙項目後，中國積極備戰，許昕和劉詩雯一左一右被認為最適合搭檔混雙，也是重點栽培對象。

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許昕／劉詩雯在八強賽以3：1力克去年世錦賽金牌吉村真晴／石川佳純，準決賽再以直落三收拾「南北韓聯軍」張禹珍／車孝芯。

面對來勢洶洶的「昕雯聯播」，陳建安／鄭怡靜毫無懼色，前四局以11：9、6：11、9：11、12：10平分秋色。不過，安靜配在決勝局突然斷片，無謂失誤暴增，開局就陷入2：8大幅落後，最終5：11落敗。

女單方面，世界排名第8的鄭怡靜以0：4不敵反手顆粒打法的20歲中國新秀何卓佳，無緣四強。