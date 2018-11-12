「桃猿大王」終戰？ 雙安完美收尾

猿隊與羅德隊交流賽，王柏融前2戰熄火，昨役終於敲出2安。此役很可能是「大王」披猿袍的最後一戰。 （記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕可能是最後1次穿著Lamigo桃猿球衣出賽的「大王」王柏融，對羅德隊交流賽第3戰3打數擊出2支安打，加上黃子鵬先發6局無責失，黃敬瑋貢獻4分打點，猿隊以7：2獲勝，終止2連敗。

台日交流賽戰績

賽前猿隊總教練洪一中（右）親自指導王柏融練打。（記者陳志曲攝）

前2戰熄火

洪總賽前「開示」

王柏融前兩戰8打數摃龜，被三振3次，昨天賽前猿隊總教練洪一中親自指導王柏融練打，提點技術上的一些細節，馬上就有成效。

王柏融第1局打出中間方向反彈球，羅德隊游擊手藤岡裕大未能確實接捕，紀錄組給王柏融安打，第3局王柏融再擊出一壘線邊平飛球，形成這次3連戰第1支結結實實的安打。

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第6局王柏融被觸身球打到右腳膝蓋，可能成為他在中職的最後打席，因為下一局未再上場守備，所幸並無大礙。王柏融表示，很高興和隊友一起努力拿下勝利。

王柏融近兩年受到國外球探矚目，日前已提出旅外申請，昨天有可能是他在猿隊的最後一戰，不過，王柏融表示，並沒有特別的感覺，現在先好好休息，再開始自主訓練，未來的事不會想太多。

羅德隊監督井口資仁表示，雖然王柏融前兩戰遭到壓制，但是從昨天的打擊看來，他的確有不錯的能力，有機會在日職發展，歡迎他來試試看。

黃子鵬先發6局被擊出6支安打，投出5次三振、1次四壞球，只在第4局隊友失誤後，被井上晴哉擊出二壘打失1分，第5局1出局被攻佔一、三壘，仍力保不失分。

羅德3戰交流 猿終於開胡

猿隊總教練洪一中表示，昨天和前兩戰最大的不同就在先發投手，一開賽就大量失分的話，往往會影響到打線的發揮，黃子鵬能夠壓低失分，成為贏球關鍵。猿隊6名投手只投出3次四死球，比前晚投手群單場送出16次四死球，已見改善。

第2局猿隊郭嚴文擊出二壘打，2出局後梁家榮適時安打先馳得點，猿隊3戰首度取得領先，嚴宏鈞和代打黃敬瑋再連續安打追加1分。

黃敬瑋第4局在滿壘時打出三壘打清空壘包，郭永維安打再下一城，將比數拉開到6：1。第5局郭嚴文擊打出1分打點二壘打，全場4打數3安打。