阿嬤叮嚀「討回來」 黃子鵬做到了

黃子鵬昨對羅德隊先發6局拿下勝投，不但替桃猿出了一口氣，也成就了自己今年在一軍的「首場先發勝」。（記者陳志曲攝）

6局好投

另類一軍先發首勝

〔記者倪婉君／桃園報導〕不論是投球或用球數，昨以104球投完6局的「老虎」黃子鵬，都比前兩場先發投手加起來還要多，不但替桃猿出了一口氣，也對自己的阿嬤有交代，讓這場今年在一軍的「首場先發勝」為精彩一季收尾。

洪總昨賽後對黃子鵬的控球很滿意，「其實他的球只要投進好球帶，就不好打。」羅德監督井口資仁也稱讚黃子鵬的直球很好，「就算打者有鎖定直球，也打不好。」

請繼續往下閱讀...

今年是黃子鵬第1個完整球季，就非常豐富多彩，不但在二軍以6勝拿下勝投王，升一軍後也在牛棚獲重用，累計52場出賽5勝3敗和15中繼成功，還首次參與台灣大賽，也和中職聯盟赴福岡和日本國家隊交流。值得一提的是，他今年有1場先發機會但無關勝敗，昨奪勝投，等於是今年另類的一軍首場先發勝。

「很滿意。」黃子鵬賽後笑得燦爛，對自己能把握住這場先發機會感到滿意。他說其實不管先發、後援都好，「我從以前就很喜歡把自己當成『特種部隊』，幻想是狙擊手，其實只要給我什麼角色，我都努力把它扮演好。」

對於電視機前面的阿嬤，黃子鵬更是「說到做到」，他說其實阿嬤一直是自己的偶像，「她的膽子非常大，一直以來都是我學習的對象。」阿嬤在屏東家中觀戰，在桃猿輸了前兩場之後，前天就跟黃子鵬說一定要討回來。