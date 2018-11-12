年度MVP明揭曉 陳俊秀內心戲滿點

中職明進行個人獎項頒獎，陳俊秀獲年度MVP呼聲大，他私下表示「好緊張」。（記者陳志曲攝）

緊張不知上臺要講什麼

〔記者倪婉君／桃園報導〕「我好緊張，不知道該講什麼。」今年是桃猿陳俊秀豐收的一年，除拿下第1座中職個人獎項打擊王，還連續兩年在台灣大賽獲選MVP，更可望在明天中職頒獎典禮擊敗隊友王柏融、拿下今年年度MVP，他已在為「該講什麼」煩惱。

打擊王、最佳十人獎入袋

30歲的陳俊秀今年表現相當穩定，他說最大的改變在比賽心態，「更瞭解自己比賽需要什麼東西，也把重心放在練習上，等到正式比賽，就會有比較好的安全感，畢竟我已經做好準備。」

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陳俊秀在例行賽出賽104場貢獻145支安打、17轟、77分打點，也以3成75打擊率抱回打擊王。在明天頒獎典禮上，他已確定抱回打擊王及最佳十人一壘手獎，還有機會讓王柏融無法完成年度MVP三連霸的壯舉。

對於年度MVP，陳俊秀靦覥笑說：「還不一定啦。」但他今年的表現已有目共睹，有隊友就說，「不選俊秀，選誰？」陳俊秀倒是已在為感謝詞煩惱，「這是我第1次在中職獲獎，不知道上去要講什麼，好緊張，又怕要感謝的人，沒有完全謝到。」

陳俊秀昨並未排入對羅德交流賽的先發打序，他表示首場交流賽就在守備時造成左肩和右腰不適，賽前已花了比平常多的時間在治療。前兩場對羅德7打席僅1次靠保送上壘，「累是會累，但應該是說自己沒有調整好，不能把累當做理由。」陳俊秀在對羅德之前，也隨中職聯隊到福岡巨蛋迎戰日本國家隊，還轟出全壘打。