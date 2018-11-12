感念「信將」提攜 藍文成傳承棒球魂

已故前三商虎教頭林信彰。（資料照）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕三商虎元老教頭林信彰上週三病逝，享壽81歲，昔日虎軍選手藍文成相當震驚，納悶去年還為傳奇OB賽開球，如今怎麼說走就走，他說，「如果當年不是信將（林信彰），我也不會打職棒。」

前三商虎球員藍文成出席傳承經典賽，感念已故教頭林信彰的提攜。（記者羅志朋攝）

一通電話開啟職棒路

藍文成回憶，當年他在陸光服役，林信彰擔任教頭，有一次赴澳洲打邀請賽他守二壘，為了接飛球，不慎與中外野手湯志鴻相撞，導致左手臂骨折開刀，退伍後兩年沒打球，不久中職成立，他根本沒想過能打職棒。

此時，林信彰一通電話開啟藍文成的職棒路，初期守三壘，後來被洋砲擠到外野。身為三商創隊元老球員，在虎軍待7年離開職棒圈，藍文成表示，林信彰帶兵帶心，和選手打成一片，是很優秀的總教練，「信將對我有知遇之恩，如今他不在了，真的很感傷，人生就是這樣。」

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父生前未提KANO往事

藍文成的父親藍德和是嘉農棒球隊主戰捕手，1931年嘉農遠征日本威震甲子園，故事前幾年被拍成電影《KANO》，感動人心。藍文成表示，父親生前不曾提當年勇，直到父逝才聽族人講述這段豐功偉業，後來拍成電影，看了既感動又感謝，棒球路上父親影響他很深遠。

56歲的藍文成棒球人生重要的兩位貴人都已逝世，從職棒退役後，投入桃園基層教球工作近20年，將藍德和、林信彰的棒球理念和態度灌輸給小球員，人已逝，精神永流傳。

昨藍文成受邀參加在嘉市棒球場進行的「台灣棒球魂百年傳承經典賽」，代表Naluwan的台東大學以5：2擊敗代表KANO的嘉義大學，勝負其次，主辦單位台灣棒球名人堂協會邀請現、退役職棒球員藍文成、周思齊、張志豪、王勝偉、余賢明，比賽中將技術和經驗傳承給兩隊選手。

周思齊頻找老賢拜簽名

此外，有多名棒壇傳奇選手也受邀到場，包括在威廉波特少棒賽投過「完全比賽18K」的陳昭安、七虎少棒隊長盧瑞圖、雅加達亞運國家隊總教練許順益、名捕曾智偵，周思齊手拿一打球穿梭球場，頻找老賢拜簽名，球星化身為球迷，他說，「他們都是傳奇！」