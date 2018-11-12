6局18K展神威 陳昭安迷失自己

陳昭安昔日在威廉波特對義大利先發6局，繳出「18K、完全比賽」。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕陳昭安現年52歲，嘉義朴子少棒出身，1979年威廉波特少棒賽台灣奪冠凱旋歸國，對義大利他先發6局繳出「18K、完全比賽」，紀錄至今無人能破，去年被大聯盟評選為威廉波特少棒史上十大球員，當年風光，卻有落魄的一面。

陳昭安清楚記得，對義大利賽前總教練蘇棟川告訴他，如果被打到球就馬上換投，結果他投78球，對手球棒只「摸」到一次球，還是顆界外球。

寫下不可思議紀錄後，老美球迷一擁而上，拿球給陳昭安簽名，簽半小時才脫身，美媒爭相採訪，到選手餐廳吃飯，電視重播賽事，看到陳昭安飆第18K，對手教練和選手全朝向他起立鼓掌喝采，阿姨也多夾給他一塊牛排犒賞。

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回台更是風光，陳昭安和隊友接受當時總統蔣經國召見，參加奪冠大遊行，各界人士招待吃飯，一個禮拜後才回到家。

成名兩面刃 但他說不後悔

成名就像一刀兩面刃，能載舟亦能覆舟，陳昭安回憶，光環來得太早，年少的他自信又驕傲，覺得自己很行，不須特別努力，只想比賽、不願練球，後來右手肘、肩、後背皆受傷，比賽投球常靠意志力在撐，後來雖通過俊國熊測試隨隊，但不支薪，考量家境不允許，只好離開棒球圈，職棒夢碎。

陳昭安說，「紀錄是運動員的生命，如果沒紀錄就不會知道棒球境界在哪，只能說成名後，被大家呵護、保護到我不知道(自己已迷失)，但不後悔走過這一遭。」