七虎王牌盧瑞圖 回首當年壓力大

昨天有許多職棒現役和退役球星受邀出席，左起鄭幸生、劉義傳、王勝偉、張志豪、余賢明、藍文成。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕當年名聞遐邇的嘉義七虎少棒，隊長盧瑞圖率隊征戰威廉波特少棒賽，卻因首戰先發不敵尼加拉瓜，讓全台球迷大失所望，後來因手傷步下投手丘，遠離棒球圈。

昔日七虎少棒隊長盧瑞圖（右）出席傳承經典賽。 （記者羅志朋攝）

1969年金龍少棒奪下台灣首座威廉波特冠軍，在全台掀起棒球熱潮，隔年嘉義奪得選拔賽冠軍，組成南部7縣市明星隊，再戰威廉波特，盧瑞圖說，「當時國人很期待，認為拿冠軍絕對沒問題，我們壓力很大。」

結果，身為王牌投手兼第4棒的盧瑞圖，首戰尼加拉圭先發掉3分吞敗，當下台灣很多人都哭了，不敢接受落敗事實，台灣只能落入敗部，最終以第五名作收。

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盧瑞圖回憶，當年去威廉波特打球，看到美國球員就像參加夏令營，打球如同度假玩樂，有些羨慕，台灣選手背負國家榮譽出國比賽，肩頭壓力超大，棒球世界只有勝負、沒有興趣。

板凳隊友林華韋成大器

少棒投球過量又不懂保護手臂，升上青少棒盧瑞圖因手傷就不再投球，大學畢業後從商；當年威廉波特戰友林華韋身高不到150公分，是不折不扣的板凳球員，後來球技突飛猛進，成為國家隊常客、教頭，也曾赴日打社會人球隊，現為台體大校長，命運果然好好玩。