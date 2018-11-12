黑豹旗》東大體中奇兵 難擋穀保砲火

穀保家商林子崴投5局失2分，壓制東大體中打線。（大會提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕新北強權穀保家商，黑豹旗16強遭遇東大體中，先發投手林子崴和4位後援投手合力封鎖對方打線，加上自家打者有所發揮，11：2搶進8強。總教練周宗志說，假想敵是平鎮高中、高苑工商兩大勁旅，但也提醒子弟兵場場都不可掉以輕心。

林子崴帳面上投5局失2分，不過5局他傳球失誤後又挨安打，賽後不僅教練提醒，他自己也認為不應該：「是自己太大意，如果發生在4強，對球隊是沒幫助的，下場後教練也有提醒。」

左投王彥程U18亞青賽事封鎖日本甲子園明星隊，昨最後1局登板，挨了東大體中林政華、李紹廷安打，但力保不失。周宗志說：「球隊目前4位左投，王彥程暫時定位最後1局，不過面對一場輸贏的比賽也很難講，不排除讓他先發。」

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東大體中推出高一左投林紹偉先發，雖然僅投2局吞敗，但前兩局沒被擊出安打，進入打線第2輪才遭遇亂流，投出潛力。

東大體中總教練葉明嘉坦言，會讓高一投手林紹偉扛先發，一方面是奇兵，另一方面也是信賴他：「敢用他的原因是，他是我們國中部出身的選手，對他的了解很深刻，首局僅因保送和犧牲打失1分，其實在合理範圍內。一級球隊如穀保，調整得相當快，這是我們需要學習的地方。」