黑豹旗》劉崇聖飆148Km 高苑仍破解

嘉義高中先發投手劉崇聖動輒超過140公里球速。（大會提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕黑豹旗高中棒球聯賽16強，嘉義高中強碰高苑工商，先發投手劉崇聖動輒超過140公里球速，最快達148公里，首局卻難擋高苑攻勢，終場1：13不敵高苑。不過，嘉中今年以16強作收，已創參與黑豹旗最佳成績。

嘉義高中去年一口氣出了3位職棒好手，陳重羽、陳重廷兄弟檔前兩輪都被統一獅選中，吳明鴻在第5輪獲得中信兄弟青睞。

嘉中教頭、前職棒嘉南勇士隊球員蔡士偉坦言，近幾年嘉義地區人才外流嚴重，真正要打贏盃賽難度高，因此他將重點放在栽培選手：「其實比賽時常不是教練厲害，而是選手厲害。還是希望培育留下來的這些好手，希望選手都能被選入更高層級的職棒，也給後面學弟看，其實留在嘉義高中也是有好的舞台可以發揮。」

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昨嘉中先發右投劉崇聖，因故留級一年，年齡已是高三，但今年以高二生身分參賽。蔡士偉說：「平常練習著重加強下盤，希望他明年球速能提升到150公里，將來挑戰職棒選秀。」

劉崇聖預賽迎戰西苑高中力投9.2局失1分取勝，但昨沒能壓制高苑打者，高苑第3棒顏清浤就從他手中擊出2支長打。劉崇聖說：「其實狀況沒有不好，但對方真的厲害，直球的掌握度很好。」對於職棒，劉崇聖也有目標，畢業後有意挑戰職棒。