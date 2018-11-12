周天成生涯年 進逼世界第2

「台灣一哥」周天成本週積分將突破8萬分，排名有機會在年終時挑戰世界第2。（法新社）

中國賽惜敗球王 再度「銀」恨

中國福州羽球公開賽，周天成（左）不敵球王桃田賢斗，獲得亞軍。 （法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成昨在超級750系列中國福州羽球公開賽男單決賽，以13：21、21：11、16：21不敵世界球王日本名將桃田賢斗。小天雖與年度第4冠無緣，將進帳9350分亞軍積分及獎金2萬3800美元（約73.2萬台幣），本週積分更將突破8萬分，有望在12月衝上世界排名前2。

73萬元入袋 積分將破8萬分

28歲的周天成本季2度打進超級750決賽，只是都遇到桃田，即使連2次將球王逼入第3局，可惜都無法取勝，吞下對戰5連敗。

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不過，周天成今年堪稱生涯年，不僅在雅加達亞運為我贏得首面男單銀牌，至今在巡迴賽共拿3座冠軍及3座亞軍。他本週世界排名積分將達到8萬2024分，坐穩世界排名第3，至於世界排名第2的石宇奇本週積分為8萬7652分，小天落後5628分。

周天成在明開戰的香港公開賽若能打進最終決賽，石宇奇又在16強提前出局，小天能繼續縮小積分差距，在12月於廣州開打的年終總決賽，可望衝上世界排名第2。

對戰桃田5連敗

至於24歲的桃田在去年賭博禁賽解禁後，展開問鼎球王之路，於9月下旬擠下丹麥的安賽龍上位。他這次贏得年度第7座冠軍，短期間內球王寶座難被撼動，本週積分達10萬1450分，自馬來西亞李宗偉、中國諶龍後，第3位世界排名積分破10萬分的男單選手。

女單部分，世界排名第4的中國名將陳雨菲昨以21：10、21：16擊敗世界排名第6的日本好手奧原希望，捧起生涯首座超級750金盃，並終結近2年的冠軍荒。