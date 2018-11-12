東亞盃資格賽》前教頭逆襲 台灣「主場連勝」破功

台灣隊陳庭揚破門得分，球迷嗨翻。 （記者林正堃攝）

不敵香港 明對蒙古不能輸

香港教練懷特（右）賽後鼓勵進球的陳庭揚。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕挾著主場7連勝的氣勢，台灣男足昨於東亞盃錦標賽第2輪，在台北田徑場迎戰前教頭懷特領軍的香港，雙方上半場僵持不下，下半場我雖靠著陳庭揚攻破港大門，但台灣仍以1：2輸球，主場不敗金身破功，明碰上蒙古，必須全力求勝才有機會晉級，且避免落到分組最後遭降級。

台灣隊長陳柏良因考取教練執照告假，我依舊排出4-3-2-1的陣型迎敵。開賽第15分鐘，台灣就擁有絕佳的破門契機，效力於中超的中場大將溫智豪，利用自由球將球從左側橫傳至禁區，可惜吳俊青頭錘遭香港第1門將葉鴻輝識破，錯失先馳得點的機會。

比賽第65分鐘戰局出現變化，香港利用我體力下滑，由中場許德帥傳中，前鋒麥基射入全場第1球。

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台灣則於第81分鐘展開反擊，溫智豪執行角球，將球吊至門前，陳庭揚在亂軍之中補射破網，助隊扳平戰局。可惜僅開心3分鐘，香港立刻利用我後防失誤，踢進致勝1球，資格賽旗開得勝，與同日獲勝的北韓並列第1。

台灣9月與「魔法教頭」懷特分道揚鑣，但造化弄人，台灣男足換帥後的首場比賽便碰上懷特領軍的香港，而他也摧毀自己締造的主場7連勝。賽後懷特表示：「我不會去在意任何紀錄，比賽就是如此，必須放下任何情感，一切以贏球為主要任務。」