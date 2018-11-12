SBL熱身賽》璞園暢飲金酒 土洋攜手拚連莊

璞園洋將麥克（右）。 （籃協提供）

重拾調度節奏 打出團隊球風

璞園吳家駿進帳14分。（中，籃協提供）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕衛冕軍璞園昨天在第16季SBL熱身賽最終日面對金酒，雙方都擺上單洋將作戰，也回到昔日調度節奏，璞園打出團隊籃球球風，全場傳出32次助攻，13記三分球破網，終場以91：65大勝對手。

金酒只有1名洋將夏普可用，於是璞園昨讓外援瓊斯輪休，僅擺出麥克作戰，本土發揮出色，4名球員得分突破雙位數，簡偉儒、吳家駿都有14分進帳，兩人聯手飆進6個三分球，老將林金榜9分入袋，另傳出8助攻。

修正前役28次失誤，此役助攻數達32次，總教練麥班達表示，終於打出真正的璞園球風，球隊還在適應雙洋將制度，從中想辦法傳達出自己的風格，這場也讓洋將看到球隊實力，「我們是一支冠軍球隊。」

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總教練︰盼雙洋將制帶來新刺激

璞園上季奪冠隊伍先發變動不大，麥班達表示，沒有改變，球員可能會打得很膩，希望新制度可能有不一樣的刺激。至於球季目標，麥班達表示，每一支隊伍目標都是冠軍，不管是勇士隊、老鷹隊，大家就是想拿冠軍，璞園也是一樣，他預期開季可能不會太順，他相信這是一個過程，希望球隊可以順利克服。

金酒洋將「杰倫」熱身賽首場就報銷，僅剩夏普撐場，熱身賽3場全敗，教練吳俊雄表示，這場全隊防守強度掉太快，3場球下來就是「不太對勁」，距離開季還有1週，希望全隊趕快做調整。