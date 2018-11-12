SBL季前分析系列七之三》范耿祥︰給梅約調整時間 本土才是主軸

施顏宗練習情形。 （資料照，記者廖聿偉攝）

第16季SBL超級籃球聯賽下週六將於桃園巨蛋點燃戰火，新球季採用雙洋將制度，各隊網羅具有NBA資歷的大咖球員來台競技，可望為賽事增添話題。 洋將麥克連（右）。（籃協提供）

梅約來台一波三折。 （法新社檔案照）

上季靠著團隊籃球突圍，勇奪隊史第5冠的璞園，今年力拚連霸，面對各隊戰力補強，加上洋將制度改變，勢必有一番挑戰；而老牌勁旅裕隆、達欣及上季亞軍富邦勇士，同樣具有問鼎冠軍的本錢；台啤、金酒及台銀可望在新球季奮起，本報特別為讀者深入探討各隊季前備戰狀況。

施顏宗傷癒歸隊 新秀呂濟而是奇兵

〔記者廖聿偉／台北報導〕本季SBL雙洋將制的新規上路，達欣只能被迫揮別226公分「印度姚明」布拉，並找來史上資歷最佳的NBA洋將梅約，搭配213公分的麥克連，期盼打出新氣象，重返第14季的冠軍榮耀。

布拉離隊後，球隊攻防的戰術體系將有180度的大轉變，主帥范耿祥坦言，「過去戰術圍繞在布拉身上，尤其會特別送球讓他強攻，打法由內而外，相對速度就會比較慢；但這個球季將找回昔日快節奏的打法，增加球的流動，製造出更多空檔。」

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達欣今夏找來2008年NBA選秀探花梅約，累積8個球季，出賽547場，場均13.8分，無疑會是本季的焦點。但梅約來台一波三折，護照、班機時間接連出狀況，達欣熱身賽被迫以單洋將應戰，只拿下2敗1和。

范耿祥表示，「梅約一定會來，但必須再給他一點時間調整；熱身賽雖未開胡，但已逐漸打出預期的陣型。我不斷提醒球員，本土才是主軸，要勇於出手、積極進攻，反而是洋將必須設法融入球隊。」

本季達欣的陣容變化不大，岳瀛立和張智峰退役，王子綱加入台啤，但補進即戰力宋宇軒，加上施顏宗傷癒歸隊，戰力持平。

雙洋將加入，後場供輸成關鍵。達欣本季留下「小四」蘇翊傑，搭配林冠綸和羅鈺群等經驗豐富的球員，後衛實力仍是聯盟頂尖，范耿祥還特別提到呂濟而進步神速，尤其是快節奏掌握佳，將是新球季的可用之兵。