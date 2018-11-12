NBA》柯瑞腿傷 坐看小將庫克剪籃網

柯瑞（中間站立者）腿傷出缺比賽。（美聯社）

庫克、杜蘭特、湯普森 成新三巨頭

庫克（右）難得先發，拿下本季新高27分。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「萌神」柯瑞、D.格林昨因傷缺陣，勇士照樣在主場以116：100大勝籃網，戰績11勝2敗在西部獨佔鰲頭，關鍵在頂替柯瑞上陣的25歲小將庫克把握難得先發機會，與杜蘭特、K.湯普森成為「新版三巨頭」合轟79分。

柯瑞日前對公鹿之戰弄傷左腿，格林因腳趾有傷連2場缺席。對衛冕軍而言，柯瑞的缺陣影響最大，好在庫克挺身而出，昨他本季首度先發，出手16次、命中11球，包括3顆三分球及罰球2罰全進，拿到本季新高27分外帶5助攻、3籃板。

庫克生涯首季在獨行俠、鵜鶘都未獲重用，他上季投靠勇士，仍多從板凳出發，場均僅貢獻3.3分；球季尾聲柯瑞受傷，他拔擢至先發，場均得分升至14.6分。

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籃網總教練亞特金森認為，庫克此仗投進許多高難度進球，彷彿是另個柯瑞。勇士主帥柯爾對庫克表現更是滿意，他說：「我們在上季就看過庫克的表現，證明是個很棒的射手。」

小老弟庫克有精湛表現，湯普森也貢獻24分，兼差一哥的杜蘭特當然不能漏氣，只花3節就繳出28分、11助攻及5籃板，末節在板凳席開心看著勝利到來。他認為，庫克只要上場就能發揮最大功用。