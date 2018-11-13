誰是「新人王」? 今晚最搶戲

吳丞哲今年例行賽出賽66場，居中職投手之冠。 （資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職年度頒獎典禮今晚7點在台北市王朝大酒店2樓大會堂登場（緯來體育台、CPBLTV直播）。除了將表揚投打個人獎項、最佳十人與金手套得主，及年度總冠軍隊伍外，其他像最佳進步獎、年度新人王及最有價值球員3大獎，都將在典禮中揭曉。

施子謙今年繳出11勝，是繼2015年之後，中職再次出現單季10勝級土投。 （資料照）

中職近5年新人王

2018新人王入圍者例行賽成績

「2投1打」 競爭激烈

桃猿20歲新秀廖健富，被看好「新人王」大熱門，若順利獲獎，將是中職史上首位捕手新人王。（資料照）

3大獎項中，又以「一生只有一次機會」的年度新人王最珍貴，今年形成2投1打的競爭局面，究竟是近年少見的10勝級土投施子謙能獲獎、本季出賽數最多的桃猿「操人」吳丞哲獲青睞，還是廖健富能成為史上首位捕手新人王，都將是話題。

無獨有偶，美職今天也會公布兩聯盟最佳新人王，呼聲最高的「二刀流」大谷翔平能否成為史上第4位日籍新人王，受到全球球迷注目。

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首位捕手大物/廖健富「最佳新人相」

在8月之前，桃猿20歲新秀廖健富展現強勢問鼎新人王的怪物身手，雖到下半季表現下滑且因傷影響出賽數，但整體表現仍具「最佳新人相」，有機會成為中職史上首位捕手新人王。

廖健富上半季表現神勇，直到8月2日都還保持4成打擊率，但下半季打擊率往下掉，還因打席數不夠拱手讓出打擊王。但這位高中畢業新秀仍繳出3成87打擊率、4成62上壘率，且達成單季10轟，可望替桃猿自2013年以來抱回第4座新人王，且是史上第一位守位是捕手的年度新人。

罕見10勝級土投/施子謙讓「嘟嘟」按讚

自2012年傅于剛之後，統一獅近5年沒有再「出產」新人王。23歲的施子謙今年繳出11勝，不但是繼2015年之後中職再次出現單季10勝級土投，他「不像新人」的沉穩個性，就連在中職累積135勝的潘威倫都表示欣賞，也有機會替獅隊抱回這個獎項。

施子謙從4月8日開季首戰就奪下勝投，還一路寫下6連勝，在上半季結束時已8勝到手。只可惜在生涯第一個完整球季，也面臨體力下滑問題，下半季只再拿3勝。但他面對危機不慌亂，獲「蔗總」黃甘霖稱讚是一般年輕人少有，也得到自己的偶像潘威倫讚賞。

66場最「操」新人/吳丞哲自己打85分

從今年例行賽居中職投手之冠的66場出賽，到台灣大賽4場登板無失分，又到福岡對日本國家隊投1局，23歲桃猿投手吳丞哲過了收穫滿滿的一年，他給自己打85分，就算未獲新人王肯定，他的表現也是有目共睹。

吳丞哲去年季中加盟後，只在一軍出賽4場，但今年出賽數暴增，也讓他多了大量經驗值。「大概給85分吧，不會讓自己很容易滿足，要不斷刺激自己進步。」吳丞哲也自聘教練，在球季結束後會討論今年的缺失，期許明年針對細節再加強，因為還有很多要學習。