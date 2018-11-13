攔胡年度MVP 陳俊秀呼聲高

桃猿王柏融。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒聯盟今天舉行2018年度頒獎典禮，連續兩年蟬聯台灣大賽MVP的陳俊秀，被看好將首次贏得年度最有價值球員獎項。

2018MVP入圍者例行賽成績

「大王」拚3連霸 悍將胡金龍。（資料照）

桃猿寫紀錄 桃猿陳俊秀。（資料照）

年度MVP今年票選得分前3高的是王柏融、胡金龍、陳俊秀。王柏融連續3年壘打數高居全聯盟第1，本季打擊率3成51、全壘打17發、打點84分、安打159支都在前5名內，有機會締造中職史上首次年度MVP三連霸。

陳俊秀本季不論攻守都很穩定，打擊率3成75、安打145支、助殺90次與打擊三圍3成75、4成39、6成02都創生涯單季新高，參加季後賽的3隊教練與球員大多看好，他將繼打擊王、最佳九人一壘手後再奪年度MVP。

包括2015年林智勝及2016、17年的王柏融，桃猿已連續3年抱走年度MVP，創下中職紀錄，今年不論落在王柏融或陳俊秀手上，都將繼續刷新紀錄。

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胡金龍本季打點80分創生涯單季新高，打擊率3成74、長打率5成56、全壘打14發都是生涯單季次佳，直到最後一場補賽才被陳俊秀逆轉搶走打擊王，已拿到最佳指定打擊，今年首次入圍年度MVP，但富邦悍將戰績不佳，獲獎機率不大。