3傑搶票 「最佳進步獎」最難產

中信兄弟王威晨。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕年度最佳進步獎是中職頒獎典禮現場揭曉的三個獎項之一，也是定義最不明確的個人獎項，今年的入圍者有王威晨、江辰晏、郭永維。

桃猿郭永維。（資料照）

按照中職規章，最佳進步獎的遴選標準為，非第一年加入職棒之本國籍球員、與過去成績比較有大幅進步者，但因過去成績、大幅進步並無明確定義，歷次投票從過程到結果常有討論、爭議甚至質疑。

獅隊江辰晏。（資料照）

台灣棒球記者作家協會去年彙整意見，向聯盟提出另設或改設「東山再起獎」，與最佳進步獎做區隔或取而代之，聯盟參考日職模式後決議另設非票選的「東山再起獎」，由聯盟認定且視情況頒發，但連續兩年都沒頒發這個獎。

2018最佳進步獎入圍者例行賽成績

王威晨出賽場次從前年6場、去年26場到今年115場，繼2009年王勝偉後締造中職再次單季40盜，安打王拚到最後1場補賽才輸給陳傑憲，但今年僅是他第1個完整球季，在一軍打不滿3年就入圍進步獎是否合適，從教練、球員到媒體都有不同看法。

郭永維本季出賽81場、安打87支都僅次於新人年2011年，打點34分與打擊三圍3成44、3成67、3成99皆創生涯單季新高；江辰晏本季出賽19場、投96.1局、8勝4敗、防禦率3.46，兩人多項成績都優於前兩年，較符合遴選標準。