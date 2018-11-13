黑豹旗》馬軍豪滿貫砲 玉里打進8強

黑豹旗8強賽程表

〔記者吳清正／台北報導〕花蓮縣玉里高中馬軍豪昨轟出一棒定江山的滿貫砲，率隊以4：1擊敗新竹市成德高中，連兩年打進黑豹旗青棒賽8強，將對上高苑工商。

玉里馬軍豪昨滿貫轟一棒定江山。（記者林正堃攝）

玉里總教練蕭良吉表示，成德的實力比他們好，投手更是強，玉里第5局全壘打之後就沒有再出現安打，但把握住僅有的得分機會，馬軍豪的滿貫砲是贏球的原因，另一個關鍵是守備，畢竟木棒比賽得分不會太多，守備就更重要了。

4局下成德1出局後黃文鈺擊出三壘打，但高偉杰打成界外飛球出局，邱家慶的三壘邊線強勁滾地球被張嘉豪飛撲攔截。錯失得分機會的成德，下半局就慘遭毒手。

請繼續往下閱讀...

5局上玉里率先上場的黃宣靖也擊出三壘打，成德後援投手王志煊投出四壞球和觸身球，2出局滿壘下，馬軍豪把球轟出左外野全壘打牆，取得4：0領先。

蕭良吉表示，黃宣靖三壘打後，玉里2名打者被直球三振，可能成德擔心暴投失分，所以不太敢投變化球，提醒馬軍豪鎖定直球攻擊，果然被他拚到了。

成德第1局就留下滿壘殘壘，前4局8個殘壘有6個在得點圈，第7局1出局攻佔滿壘，也只靠著陳聖平的高飛犧牲打攻下1分。

楊國華先發4.2局無失分

玉里楊國華先發4.2局無失分，只被擊出2支安打，但投出3次觸身球、1次四壞球，差1個出局數無緣勝投，江宗彥後援3.1局拿下勝投，被擊出4支安打失1分。

黑豹旗#馬軍豪#玉里

#成德