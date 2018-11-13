黑豹旗》逆轉彰藝 大理搭上8強末班車

大理下勾投手吳建霖中繼5.2局拿下勝投。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕台北市大理高中前6局唯二無安打的董秉睿和黃聖偉，第7局平手時打下3分，第8局大理更打出6分的大局，以16：6擊敗彰藝高中，搶下黑豹旗最後一張8強門票，將對上穀保家商。

董秉睿敲出超前比數的安打，大理士氣大振。（記者林正堃攝）

彰藝前2局攻下5分，取得5：3領先，但是3局起遭到大理中繼投手吳建霖壓制，下勾的吳建霖第2局無人出局一、二壘有跑者時登板，被擊出2支安打失3分（前2分先發投手責任），此後沒有再被安打，投5.2局拿下勝投。

吳建霖表示，自己球速不快但柔軟度不錯，國一在教練建議下改練下勾，由投手教練、前統一獅何寬揚指導，也會參考教士隊牧田和久的動作，伸卡球和曲球則是跟文化大學張喜凱學的。

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第6局大理林庭宏和紀慶然連續安打攻下1分，紀慶然再靠著暴投和捕逸跑回追平分，形成6：6，第7局靠著2次四壞球上壘，2出局後董秉睿擊出飛越中外野手的二壘打連得2分，黃聖偉再擊出1分打點一壘打，彰藝在滿壘時投出四壞球奉送1分，大理10：6超前。

第8局大理連打12人次，以5支安打攻下6分，比數差距達到10分而提前結束比賽。大理總教練黃文生表示，比賽前段發生3次失誤造成多失分，第5局無人出局攻佔一、二壘未能得分，以致陷入苦戰，還好最後打擊有發揮，董秉睿超前比數的安打最關鍵，把士氣打起來，才有之後的大局。

大理共擊出18支安打，林聖榮3安打2打點，並投最後1.1局無失分。