詹皇「贖過」 驚天灌奪3連勝

湖人T.錢德勒（右）賞給老鷹新秀T.楊恩再見火鍋，助球隊險勝，賽後與詹姆斯開心慶祝。 （美聯社）

T.錢德勒「再見鍋」頭號功臣

詹姆斯終場前19.9秒兩罰不進，差點成為戰犯，隨後在倒數15.3秒驚天一灌，再度力挽狂瀾。 （今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕「大帝」詹姆斯昨終場前15.3秒的驚天一灌，加上「拳王」T.錢德勒賞給老鷹新秀T.楊恩再見火鍋，聯手助湖人以107：106險勝，收下本季首度3連勝。

「贏球當下，我彷彿是在糖果店嚐到甜頭的小孩，興奮地手舞足蹈。」替補上陣21分鐘，攻下4分、5籃板和3阻攻的錢德勒，形容贏球的心情。

錢德勒帳面數據並不亮眼，但決勝節貢獻4記進攻籃板，加上價值連城的阻攻，成為功臣。詹姆斯也忘情的上前擁抱，主場球迷同樣欣喜若狂。

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加盟湖人後3場全勝，錢德勒被球迷稱為「福星」，主帥華頓則盛讚，「他屢屢在關鍵時刻建功，每一次防守都至關重要，場內外都是老大哥，給球隊正能量。」

詹姆斯轟下全場最高26分，但終場前19.9秒兩罰不進，差點成為戰犯，他坦言罰球真的糟透了，必須盡快修正。詹姆斯本季罰球命中率僅73.6%。

豪哥又被「冰」 上場15分鐘拿6分

林書豪重返洛杉磯出戰老東家，但手感不佳，加上決勝期仍不被重用，苦坐板凳，僅上場15分鐘，攻下6分、2助攻。

老鷹超級新人楊恩進帳20分、12助攻，但關鍵讀秒階段傳球失誤，最終上籃也未得手，無緣當英雄。老鷹苦吞4連敗，近9場只拿下1勝。