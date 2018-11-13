「乒」年終賽 莊智淵18年紀錄中斷

世桌年終總決賽名單出爐，莊智淵中斷連續18年參賽紀錄。（資料照）

〔記者許明禮／綜合報導〕2018年世界桌球巡迴賽封關戰奧地利公開賽落幕，12月13日至16日在南韓仁川舉行的年終總決賽名單也出爐，台灣共有女單鄭怡靜、男雙廖振珽／林昀儒及混雙陳建安／鄭怡靜取得參賽資格。

台灣4將 獲參賽資格

2002年勇奪年終賽冠軍的37歲老將莊智淵，未能躋身男單16強，中斷自2000年起連續18年參賽紀錄。

世界排名第8的鄭怡靜今年巡迴賽參加8站，表現平穩，積分539分排名第9，連續3年拿到年終賽門票，也是生涯第4次。

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女單形成「中、日對抗賽」，16強中國包辦8席、日本5席，剩下3張門票給台灣、南韓、新加坡一姐，包括鄭怡靜、徐孝元和馮天薇。

男雙方面，月初聯手摘下瑞典公開賽冠軍的廖振珽／林昀儒，以積分排名第5首度搭上年終8強列車；世界冠軍組合莊智淵／陳建安名列第11，無緣取得參賽權。

混雙方面，今年三度闖進4強並在奧地利公開賽獲得亞軍的「安靜配」陳建安／鄭怡靜，以積分排名第3拿到年終賽8強入場券。另一組合莊智淵／陳思羽則排名14，被摒除在年終賽門外。

男單方面，莊智淵今年只在日本公開賽打進8強，積分304排名21，中斷連續出賽紀錄。17歲小將林昀儒和陳建安分別名列36、47名。