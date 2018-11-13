小戴年度8冠 再拚世界羽聯最佳女球員

世界羽聯得主表格

中國混雙黃雅瓊 年度9冠成勁敵

戴資穎貼圖逗趣可愛。（取自LINE）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎今年屢創紀錄，不斷樹立女單障礙高牆，年度橫掃8冠的她，角逐世界羽聯年度獎項路上，卻殺出1位勁敵，中國混雙女子選手黃雅瓊，她與搭檔鄭思維上週中國賽勇奪年度第9冠，小戴能否挑戰生涯首座最佳女球員獎項，本週香港賽將成為關鍵。

中國混雙女選手黃雅瓊。（資料照，美聯社）

雙打、單打一起比 就看評審觀點

戴資穎穩坐球后寶座，世界羽聯最佳球員成為新挑戰。 （資料照，美聯社）

世界羽聯設定年度獎項，最佳男、女球員沒有單雙打之分，過去曾出現男雙與女雙組合一起獲獎情形，去年最佳女球員則罕見頒給女雙、混雙兼項的中國選手陳清晨，男球員則讓印尼男雙吉德翁／蘇卡穆約抱走，當時球王安賽龍、球后戴資穎都鎩羽而歸。

放眼獎項遴選機制，評審參考大多與世錦賽戰績有直接關聯，但也有出現例外，2016年最佳男球員是由當屆奧運銀牌、大馬名將李宗偉獲得，他當年重返世界球王，過程激勵人心，受到評審肯定。

戴資穎今年創下女單3項歷史新頁，最長連勝、最高積分及最多獎金紀錄，小戴注定在世界羽壇留名，但這道成就光輝能否照亮評審眼睛，仍是未知數；去年小戴完成6連冠壯舉，但缺席世錦賽的她最終無緣女球員獎項，去年頒獎典禮穿上粉紅小禮服的她，僅獲得「服裝獎」，連安慰都稱不上。

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已創3歷史紀錄 香港賽是奪獎關鍵

其實混雙球員角逐獎項並不公平，雙打成績取決於與搭檔的合作，搭檔的表現佔了很重要的成分，黃雅瓊不可能靠個人之力拿到9冠，其男搭檔鄭思維也應該要入圍，世界羽聯應增設最佳組合獎項，世錦賽、亞運都鍍金的兩人本季確實很無敵，聯手包辦超級750系列年度5冠，中國特地撰文指出，黃雅瓊／鄭思維年度9冠力壓戴資穎。