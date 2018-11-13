海碩盃選手之夜》莉絲姬紅光閃閃 「衣」冠群芳

李亞軒以黑色洋裝登場。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕海碩盃女網賽昨晚舉行選手之夜，各國女將精心打扮，其中德國正妹莉絲姬以大紅色長洋裝亮相，仙氣十足，力退以金色戰袍登場的俄羅斯女將蒂雅琴柯，奪下「最佳造型獎」。

梁恩碩以旗袍裝扮上陣。（記者粘藐云攝）

李亞軒自嘲包緊緊 今和梁恩碩對決頭號種子

俄羅斯女將蒂雅琴柯以金色戰袍登場。（記者粘藐云攝）

台將部分，李亞軒以黑色洋裝登場，這身裝扮由友人打理，光妝髮就花了1小時，她笑說：「對於今天的服裝很滿意，因為都包住了。」她自嘲黑色顯瘦，只能等瘦下來後才能穿其他顏色。

莉絲姬以大紅色長洋裝亮相，仙氣十足。（記者粘藐云攝）

李亞軒今將和梁恩碩搭檔雙打出賽，對決頭號種子日比野菜緒／卡拉希妮柯娃，她透露兩人過去從未搭配過，也很久沒打雙打了，一切順其自然。身為前輩，是否特別和梁恩碩分享經驗，她笑說：「我都自身難保了，恩碩狀況可能比我還好。」她也大讚這名18歲小將表現出色，彼此一起競爭、一起進步，是最好的結果。

梁恩碩昨晚以旗袍裝扮上陣，平常大多以休閒打扮為主的她笑說：「衣服滿卡的，活動不太方便，但很喜歡衣服的顏色。」

17歲的葛蘭喬安娜則穿粉紅色小花洋裝，走甜美路線，她笑說這是人生第2次化妝，前次是在朋友的生日派對，且她也非常懂得精打細算，整套洋裝打完折後僅花600元台幣。

請繼續往下閱讀...

去年拿下最佳造型獎的蒂雅琴柯，今年來勢洶洶，以一襲金色貼身洋裝霸氣登場，希望金色衣服能為自己帶來好運，不過最終仍不敵仙氣十足的莉絲姬，無緣連莊。