東亞足球錦標賽》朱恩樂護台保級 後天戰北韓拚晉級

台灣男足朱恩樂（中）梅開二度，率隊擊敗蒙古，成功避免降級。（足協提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年東亞足球錦標賽，台灣隊昨在台北田徑場力抗蒙古，「台灣女婿」朱恩樂開賽10分鐘內就梅開二度，下半場再聯手澆熄蒙古反撲，終場2：1獲勝，戰績1勝1敗，仍保有晉級機會，且篤定不會被降級。

朱恩樂梅開二度退蒙古

台灣隊長陳柏良歸隊，凝聚士氣，開賽7分鐘就發動攻勢。後衛王建明右路突破，並將球橫傳左側，朱恩樂把握機會，用一記精彩的「倒掛金鉤」破門，技驚全場。

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3分鐘後台灣隊攻勢再起，前鋒陳昭安與朱恩樂兩人配合，陳昭安從右翼快速推進，並將球順勢傳給跟進的朱恩樂，再下一城。

生涯首度於國家隊梅開二度的朱恩樂表示，「比賽前半段攻勢順暢，原以為能挑戰帽子戲法，但下半場許多機會都欠缺臨門一腳，反而是蒙古進球後士氣大振，贏得很驚險。」

台灣隊將於16日晚間7點10分碰上北韓，若要搶下分組第一晉級，須自助人助。目前香港與北韓皆拿下1勝1和，台灣下一場必須擊潰強敵北韓，再靠蒙古勝港才能出線。

教頭誓言絕不放棄

主帥王家中表示，「不管晉級難度多高，都不會放棄，下一戰要加強後衛的協防，北韓是支攻擊強悍的球隊，我們要先力保不失，再伺機反擊，拿出最好的表現回饋球迷。」