世界跆拳道主席盃》亞運跌跤 黃鈺仁煉金拚東奧

亞運受挫後，黃鈺仁（藍）重新出發，在主席盃順利摘金。（記者廖聿偉攝）

2018年世界跆拳道主席盃公開賽於天母體育館舉行，台灣好手傾巢而出，把握在主場與世界高手過招的機會，男子68公斤級黃鈺仁和87公斤級謝明坤不負眾望踢下金牌。台灣在菁英組總計拿下2金5銀17銅，戰果豐碩。

〔記者廖聿偉／台北報導〕甫於10月底拿下中國無錫大滿貫資格賽金牌的跆拳道好手黃鈺仁，昨於主席盃男子68公斤級決賽遭遇南韓強敵申東雲，靠著第二回合猛攻，拿下4分奠定勝基，最終4：2摘金，連兩場國際賽都擊敗申東雲。

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黃鈺仁過去總是無法突破南韓李大勛，未料今年南韓全運會申東雲異軍突起擊退李大勛，入選國家培訓隊，也讓他少了一個天敵。

黃鈺仁表示，李大勛擅長進攻，打法積極富侵略性，攻勢源源不絕；申東雲則較沉穩，利用節奏變化，忽快忽慢搶攻，兩人各有所長。

今年亞運在八強賽失利，讓黃鈺仁信心重挫，甚至對跆拳道產生厭倦，教練蘇泰源表示，「花很多時間幫他重建信心，現在我們彼此信任，重新出發，黃鈺仁絕對是東京奧運台灣最有實力拿牌的選手。」

由於奧運量級縮減，女子組只有49公斤級與57公斤級，53公斤級的蘇柏亞在亞運奪金後，陷入升降體重的抉擇，她表示，目前教練團與醫療團隊仍在評估，現階段仍按表操課，盼找到最適切的量級發揮。

蘇柏亞升降級待評估

蘇柏亞昨在四強戰與南韓哈敏安苦戰，最終11：12惜敗。她表示，「這場很多個正拳裁判都沒給分，雖然輸得有點不甘心，但也提醒我必須具備更多元的打法，才能應變場上各種狀況。」

蘇柏亞（紅）面臨級別選擇關卡。（記者廖聿偉攝）