郭阜林套住三壘 神聖任務啟動

三壘手金手套郭阜林。（記者林正堃攝）

陳傑憲獲安打王與最佳九人游擊手獎。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕9年前以三壘手獲得美職球隊青睞的郭阜林，完全想不到9年後能以三壘手拿下在中職第1座個人獎。

郭阜林在小聯盟後期已減少守三壘，前3年在中職只有一半時間守三壘，他不諱言，有段時間對接滾地球很抗拒，一度想轉任外野，下半季能重回三壘，要感謝教練團給他心理輔導，繞了一圈又回三壘還拿獎，讓他很驚喜也很開心。

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郭阜林認為，回中職第1次拿到個人獎，對他是很大的肯定，「金手套這個獎很神聖，我還有很多進步空間，我會努力證明自己，讓大家想到三壘金手套，就想到我。」

郭阜林的父親自車禍後仍未清醒，他感謝母親盡心盡力照顧父親，也從母親身上看到堅定的意志，告訴自己不要輕易放棄，得獎後最想與父親分享喜悅，「拿回去要給爸爸摸一下，告訴他我得獎了！」

明年也想證明自己的還有陳傑憲，他認為，今年同額競選還從缺，讓他覺得非常遺憾，「感覺好像人家都拱手讓給你了，結果你還拿不到。」若明年球隊繼續讓他守游擊，一定要再挑戰金手套。

陳傑憲表示，明年想再拚游擊手金手套，是要回報總教練黃甘霖的期望，下半季他一度排斥守游擊，蔗總仍堅持，「總教練說，人要長大，就在這個時候，你現在逃避，就不是個男人！讓我感觸很多。」