新人王「領底薪」 大谷CP值破表

甫拿下美聯新人王的大谷翔平，今年只領大聯盟底薪54.5萬美元（約1700萬台幣）。（資料照）

旅美首年 證明是真貨

〔記者倪婉君／綜合報導〕旅美首年就證明自己是「真貨」，大谷翔平今年只領大聯盟底薪54.5萬美元（約1700萬台幣），明年也可能像天使隊友楚奧特當年一樣，拿到新人王的隔年只是微幅加薪，實在是CP值超高。

24歲的大谷由於赴美時未滿25歲，受到新版薪資協議限制，只能和天使簽下小聯盟合約，升上大聯盟後則領底薪，且要等到打滿3年才能取得薪資仲裁資格。就像楚奧特在2012年拿到新人王時，該年年薪是49.25萬美元，隔年小幅加薪到51萬美元。

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「過來人」楚奧特 看好大谷

「體育報知」報導，大谷的情況可能也是如此，至於明年大聯盟底薪則為55.5萬美元。不過，楚奧特認為大谷還有大好前景，他昨就獻上祝福，「看到他的努力獲得獎項肯定，實在是很棒的事，我們都很享受和翔平並肩作戰，也樂見他以二刀流身手在場上締造歷史。我相信好酒沉甕底、好戲還在後頭。」

在球員取得薪資仲裁資格之前，只能由球團決定加薪幅度，天使總管艾普勒日前出席總經理會議時也談到這個話題，但他表示目前重心在補強戰力，依往例明年1月才會開始討論薪資。不過，大谷也有機會提前換約，像楚奧特在2014年簽下6年1.44億美元大約，當時年資就未滿3年。