分享封王感動 林子偉豐收季

紅襪台灣球星林子偉結束豐收的一季返台，抱著女兒出席記者會。 （經紀公司提供）

難忘對戰道奇

18局「超馬賽」

〔記者黃照敦／台北報導〕紅襪隊林子偉本季隨隊拿下世界大賽冠軍，成為第2位獲得冠軍戒的台灣球員，回到寶島後昨天就分享世界大賽的經歷和封王遊行的感想，也談到他對並肩作戰隊友的貼心觀察。

林子偉雖然沒有列入世界大賽25人名單，但他季後賽一直跟著球隊歷經每一場戰役，包括和道奇隊18局、7個多小時的超馬大賽，他即使未下場也都在休息室感受到扣人心弦的比賽張力。

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競爭對手像好友 最感珍惜

林子偉相當珍惜這1年來和隊友的相處。林子偉說，工具人霍特雖然和他是競爭對手，「但他真的對我很好，像我每次上來，他給我的感覺是朋友，相處一直很好，我敲全壘打時，他也特別開心。」

林子偉也提到紅襪主砲馬丁尼茲，他表示，當隊友上場守備時，指定打擊馬丁尼茲就會把握時間進到打擊籠內練打，平時也隨身攜帶筆電，內有各隊投手的資料與影片，經常拿出來研究，是一位非常認真的球員。

林子偉昨天特地帶著妻子和1歲多的女兒公開在記者會亮相，也感謝球迷的支持。奮戰一整年，以世界大賽冠軍結束，且帶著妻女參加在波士頓的封王遊行，是林子偉今年最大的成就，也是送給家人和球迷最大的禮物。林子偉預計明年1月就回美提前備戰下一季，短暫休息後將在台北自主練習，12月也會參加幾項公開活動。