SBL季前分析》加拿大哈登助陣 裕隆再拚冠

SBL裕隆季前分析

第16季SBL超級籃球聯賽週六將於桃園巨蛋點燃戰火，新球季採用雙洋將制度，各隊網羅具有NBA資歷的大咖球員來台競技，可望為賽事增添話題。

裕隆新洋將「加拿大哈登」泰瑞，得分能力驚人。（資料照）

裕隆呂政儒仍是攻擊箭頭。（資料照）

上季靠著團隊籃球突圍，勇奪隊史第5冠的璞園，今年力拚連霸，面對各隊戰力補強，加上洋將制度改變，勢必有一番挑戰；而老牌勁旅裕隆、達欣及上季亞軍富邦勇士，同樣具有問鼎冠軍的本錢；台啤、金酒及台銀可望在新球季奮起，本報特別為讀者深入探討各隊季前備戰狀況。

記者粘藐云／專題報導

裕隆上季在例行賽拿下19勝11敗，以龍頭之姿闖進季後賽，但「台版浪花兄弟」呂政儒、周士淵卻因傷狀況不佳，最終在季後賽次輪遭富邦勇士淘汰。球季結束後魏永泰交出兵符，由助教李啟億接任主帥，加上雙洋將助拳，期待在新球季有一番作為。

身為SBL傳統勁旅，裕隆前兩季都有機會挑戰冠軍，最後卻都鎩羽而歸，新球季將捲土重來，在雙洋將部分，找來「加拿大哈登」泰瑞及巴勒斯坦大前鋒桑尼，增添火力。

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195公分的泰瑞招牌大鬍子令球迷印象深刻，今年他隨加拿大來台參與瓊斯盃，一舉拿下MVP及最佳5人，得分能力驚人；上季效力CBA廣州龍獅、204公分的大前鋒桑尼，不只擁有絕佳的突破能力，能在禁區造成威脅，最遠射程能到三分線，可望補上周士淵缺陣時的火力。

本土球員方面，裕隆本季雖流失柯旻豪、吳怡斌等年輕好手，加上射手周士淵膝傷未癒，熱身賽前他曾透露，預計明年才能復出，但本季補進前台銀射手林力仁，期待能稱職扮演救火隊，在球隊需要時做出貢獻。

呂政儒仍是攻擊箭頭

上季年度MVP呂政儒仍是球隊重要攻擊箭頭，加上主控林韋翰，搭配雙塔周柏臣、李德威，以及表現逐漸穩定的中生代球員胡凱翔及盧冠良，可望在新球季維持爭冠實力，且裕隆熱身賽2戰全勝，團隊磨合逐漸進入狀況。