今公布塞揚獎 美聯20勝級能掄元？

印地安人克魯伯投出20勝，今挑戰塞揚獎連莊。（資料照，法新社）

光芒史奈爾21勝、防禦率1.89都是美聯第一。（資料照，美聯社）

太空人韋蘭德本季在214局投球中飆出290次三振。（資料照，今日美國）

〔記者林宥辰／綜合報導〕美聯塞揚獎獎落誰家，今天揭曉！印地安人王牌克魯伯挑戰2連霸與近5年第3座塞揚獎，太空人35歲強投韋蘭德老來俏，要拚個人生涯第2座塞揚獎，重建中的光芒則有年輕左投史奈爾異軍突起。

「勝投」雖不能和投手的實力劃上等號，但卻是討論投手對球隊貢獻度的指標之一，今年大聯盟勝投前2多的投手都在美聯，史奈爾21勝最多、克魯伯20勝居次。

請繼續往下閱讀...

克魯伯防禦率僅2.89，三振222次、保送僅34次。談到今年生涯首度單季20勝，克魯伯說：「很令人驕傲，我給了球隊贏球機會，有時我需要幫忙時則是隊友挺身。」

光芒史奈爾成為球隊新王牌，在競爭激烈的美聯東區，勝投、防禦率1.89都是美聯之最，180.2局投出221次三振。史奈爾是3位有力競爭者中唯一投不滿200局，不過他自認無妨：「對我而言，局數是個人目標，當你討論到180局跟200局，差別其實不大。」

35歲韋蘭德 單季飆290K

老將韋蘭德要搶塞揚，則有穩定數據跟高三振率加持。韋蘭德今年幫太空人拿下16勝、防禦率2.52，且投出290次三振，是美聯三振王，每9局平均可投出12.2次三振。韋蘭德上回拿下塞揚獎是2011年，當時效力老虎隊。

美聯、國聯塞揚獎今公佈後，明天的另一大重頭戲，則是兩聯盟年度MVP，美聯天使隊強打楚奧特、紅襪隊貝茲呼聲高，國聯則是釀酒人耶利奇、洛磯亞瑞納多等人競逐。