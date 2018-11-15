今公布塞揚獎 悲情德葛隆斬薛哲連霸路？

國民王牌薛哲挑戰塞揚獎3連霸。（資料照，美聯社）

大都會德葛隆防禦率僅1.70，是全聯盟最佳。（資料照，法新社）

費城人諾拉今年投球首度突破200局，並將對手打擊率壓在2成以下。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕大聯盟今將公布塞揚獎得主，國聯競爭激烈，大都會隊悲情投手德葛隆有無機會搶下，國民王牌薛哲則挑戰3連霸，費城人隊新一哥諾拉今年也竄起，3強鼎立。

大都會隊德葛隆今年投出頂尖表現，好投連連卻總和勝投擦身而過。攤開數據，德葛隆絕對是塞揚獎有力競爭者，1.70防禦率傲視全聯盟，投球局數和三振數在國聯排第2，今年更打破連續場次優質先發紀錄。

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各項進階數據都證明德葛隆身手，但今年大都會隊得分效率和牛棚防禦率都是倒數，最直接影響就是德葛隆的勝投進帳。今年德葛隆投出28場優質先發，帳面上僅10勝9敗，塞揚投票上，勝投成為其一大劣勢。

薛哲今年完成單季300次三振，每9局能送出12.24次三振是國聯最高。他曾在受訪時談到，他認為三振是最能夠展現壓制力的方法，因此會嘗試去追求三振。薛哲今年已34歲，擁美聯和國聯塞揚獎共3座，今年不僅要拚3連霸，也要拚生涯第4座塞揚。

25歲諾拉投出王牌態勢

費城人25歲新王牌諾拉，今年投球局數才首度突破200局大關，展現王牌壓制力，除了17勝6敗、防禦率2.37的好成績，對手的打擊率僅1成97，送出224次三振，是隊史近百年來第2位投出超過200次三振且同時將對手打擊率壓在2成以下的投手，也是今年塞揚獎有力競爭者。