最佳總教練梅爾文 領運動家97勝

運動家隊總教練梅爾文第3度獲得最佳總教練榮銜。（資料照，法新社）

史尼特克在勇士體系超過40年，首度獲得年度最佳總教練肯定。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕大聯盟昨公佈美聯、國聯年度最佳總教練，美聯的運動家隊、國聯勇士隊各自逆勢打出驚艷戰績，闖進季後賽，兩隊教頭梅爾文、史尼特克也雙雙獲獎。

運動家隊還沒開季就損兵折將，先發輪值被迫一再換人，靠著卡希爾、安德森和浪人投手E.傑克森等人撐起輪值，教頭梅爾文調度有方，讓球隊雖然人手不足但不致戰績崩盤，例行賽97勝，搶下美聯外卡，才在驟死戰敗給洋基隊。

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梅爾文執教生涯第3度獲獎，談到今年，他苦笑說：「有段時間我們對傷兵消息有些麻痺，畢竟真的太多人受傷了，但這些不影響我們上場試著贏球的目標，管理階層也沒放棄今年，耗費許多苦心。」

勇士隊史尼特克首度獲獎

勇士隊教頭史尼特克則是首度獲獎，擊敗同樣呼聲頗高的釀酒人教頭康索。

史尼特克堪稱「生涯勇士人」，今年63歲的他，1977年以捕手身分加入勇士，雖然生涯從未上過大聯盟，但退休後執教生涯一直都在勇士體系，合計在勇士體系服務超過40年，2016年接任總教練。

今年在不被看好下，史尼特克帶兵以國聯東區龍頭之姿殺入季後賽。史尼特克說：「我時常告訴全隊，我不在乎我們打得好或壞，每一天總是新的開始，每天我們都有機會重新以好表現打下一波連勝。」