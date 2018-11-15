美日職棒對抗賽》專打逆風球 日本武士奪第4勝

日本隊岡本和真昨4支2，包含1支陽春砲。（法新社）

捕手甲斐拓也（左）敲出勝利打點，助日本隊逆轉大聯盟明星隊。（資料照，歐新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕前6局只有1支安打的日本隊再度拉尾盤，第7局連得4分追平比數，第8局甲斐拓也打下致勝分，美日職棒對抗賽第5戰昨以6：5逆轉大聯盟明星隊，取得4勝1敗領先。

大聯盟明星隊霍斯金斯第4戰轟出先馳得點的陽春彈，昨天又在2局上敲出2分砲，雖然下半局日本隊岡本和真開轟，扳成1：2，大聯盟明星隊火力持續加溫，前6局就擊出11支安打，取得5：1領先。

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日本隊前天第9局攻下4分，贏得逆轉勝，昨天提前在第7局展開反攻，岡本、上林誠知和甲斐連續安打扳回1分，靠著失誤追加1分後，代打的山川穗高擊出2分打點二壘打追平比數。

8局下2出局後上林和甲斐連續安打攻下超前分。上林連續5場安打，打擊率0.529，沒有場場先發的甲斐更高達0.571。

備戰東奧 日本全力支援稻葉監督

今天繼續在名古屋巨蛋進行最後的第6戰，稻葉篤紀領軍的日本隊已確定贏得系列賽勝利。稻葉去年接任日本隊監督，年底亞冠賽首度領軍出征就奪得冠軍，為了增加臨場指揮調度的經驗，上個月的U23世界盃打破分級的慣例，由稻葉親任監督，而日職在每年球季前或球季後，都安排日本隊和世界各國國家隊或職棒明星隊進行對抗賽，給教練團和球員增加國際賽經驗。相較於南韓總教練請辭、台灣總教練難產，稻葉擁有完整而堅強的後勤支援，按部就班地備戰東京奧運。