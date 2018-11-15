平鎮火球男》動刀更求上進 徐若熙飆153公里

平鎮高三右投徐若熙（右1），上月長華盃投出生涯最速153公里火球。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕平鎮高三強投徐若熙，上月底長華盃對屏中飆出生涯最速153公里，近期均速也有145公里，前景可期。他說，「明年畢業計畫投入中職選秀，最欣賞陳禹勳，希望能與他同隊。」

徐若熙去年9月右手肘軟骨受損動手術，今年1月復出，當時打木棒聯賽均速約140公里，幾個月後均速已達145公里，最快飆到153公里，是陣中主力先發投手。

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看齊陳禹勳 目標後援

今年剛從平鎮畢業的古林睿煬，統一獅以第一輪指名選進，簽約金550萬元。平鎮教練羅健銘認為，徐若熙球種雖不像古林這麼多樣，但球速、球質較突出，協調性佳，和同期的古林相較，整體實力更好。

徐若熙表示，去年右手肘開刀，傷癒復出有感在青棒時間不多，有危機意識，比受傷前更認真努力練球，一心求進步，可能是開刀後球速愈投愈快的主因。

明年徐若熙將從平鎮畢業，他說，這幾個月投出成績，才有信心挑戰職棒，高中畢業應該會報名中職選秀，不會想旅外，「我欣賞陳禹勳投球霸氣，想往救援投手發展，畢竟我丟長局數，體力到5、6局就會下滑，較不適合先發。」

（整理：記者羅志朋）