王威晨奪雙獎 王光輝：不能只好一年

王威晨前天摘下中職「盜壘王」和「年度美技獎」雙獎。（資料照，記者林正堃攝）

王光輝昨天北上，為台彩威力盃少棒賽站台。（記者黃照敦攝）

〔記者黃照敦／台北報導〕王威晨2015年選秀第13順位吊車尾加盟中信兄弟，進職棒後又被拿來和父親王光輝相比，感受到無比壓力。王威晨今年拚出精采球季，摘下「盜壘王」和「年度美技獎」雙獎，看在王光輝眼裡，滿是安慰。

「當年我跟他說，鈴木一朗和普侯斯選秀順位也都排很後面，有了舞台，隨時就要準備好。」王光輝一路看王威晨走過來，除了提醒他一些比賽細節，更不忘叮嚀︰「一整季狀態難免會有一些波折，只要平均值維持好就可以了。態度很重要，不能只好一年，一定要苦練再苦練！」王光輝說，王威晨常被外界拿來和爸爸比，當然有壓力，但只能靠自己去克服。

請繼續往下閱讀...

父子沒同框 笑稱低調

中職前天頒獎典禮，聯盟邀請多位元年球星頒獎傳承，原本大家期待王威晨能從「萬人迷」老爸王光輝手中拿到獎項，聯盟也盡力促成父子同框的橋段，可惜最後未能如願。昨天王光輝從花蓮北上，為台彩威力盃少棒賽站台時表示︰「很多人打電話給我，問我來不來？怎麼沒有出席典禮？我想還是低調就好。」

王威晨一年44次盜壘，比爸爸王光輝15年生涯42次還多，王威晨領獎後被媒體問及感想時說：「爸爸應該也會很開心吧！」王光輝不改冷面笑匠風格說︰「他一年盜壘就超過我，我去現場會很丟臉耶！」玩笑歸玩笑，職棒元年就拿下打擊王的王光輝表示，已傳訊息恭喜兒子，希望他繼續加油，不能以此自滿。