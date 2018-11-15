香港賽》戴后拒「首輪爆」3連霸跨出第1步

「雙李配」李洋（右）／李哲輝擊敗世界排名第2的中國組合。（資料照）

驚奇「雙李」 拍下世界第2

球后戴資穎在香港公開賽逆轉擊敗葉姵延，挺進16強。（BadmintonPhoto提供）

周天成意外在首輪落馬，輸給上週手下敗將李東根。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕超級500系列香港羽球公開賽昨進行第2天賽事，世界球后戴資穎在女單首輪以16：21、21：8、21：14逆轉地主好手葉姵延；男雙「雙李配」李洋／李哲輝以21：12、21：15收拾世界排名第2中國組合李俊慧／劉雨辰。不過，台灣一哥周天成卻在男單首輪中箭落馬。

戴后逆轉秀 擊敗地主好手

戴資穎在2014年、2016年及去年3度贏得香港賽冠軍，東方之珠堪稱小戴「福地」。昨球后碰上對戰8連勝的葉姵延卻陷入苦戰，好在後兩局穩住陣腳完成逆轉秀。戴資穎今晚6點半將遭遇世界排名22的香港一姊張雁宜，雙方過去6次交手，小戴尚未吞敗，續朝賽史首位女單3連霸及最多4冠紀錄邁進。

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世界排名15李洋／李哲輝在雅加達亞運奪銅，近期國際賽未有驚奇之作，昨兩人大顯神威，毫不留情面淘汰今年世錦賽金牌李俊慧／劉雨辰。雙李配16強碰上對戰取得2連勝、世界排名27的印度組合阿特里／雷迪。

周天成首輪意外落馬

世界排名第3的周天成在次局、末局皆錯過2賽末點，以21：8、21：23、20：22遭南韓的李東根逆轉。小天本季已征戰19場賽事，為世界排名前10之最，接下來有較多休息時間，在12月中國廣州年終總決賽捲土重來。

桃田打下林丹 對戰3連勝

昨男單另一冷門為世界排名第2的中國名將石宇奇，上週在福州公開賽出現背部傷勢，這次忍痛出賽在首局3：11落後宣佈棄賽，使香港李卓耀只打4分鐘就晉級16強。至於世界球王日本桃田賢斗以21：19、12：21、21：15擊敗中國「超級丹」林丹，拿下對戰3連勝。