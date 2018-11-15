海碩盃》梁恩碩「下剋上」 逆轉晉16強

梁恩碩激戰奧地利哈絲，演出逆轉開胡，有驚無險晉級16強。 （記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕天時、地利加上人和，「小鋼砲」梁恩碩無愧為台將單打最後希望，2018台北海碩盃女網賽初登場，就克服先丟1盤頹勢，與奧地利勁敵哈絲激鬥3盤，18歲東道主小將終挾3：6、6：0、6：3大逆轉開胡，有驚無險晉級16強。

主場觀眾力挺 打得更來勁

首度角逐海碩盃單打的梁恩碩，本屆籤表天助自助，原本第2輪可能強碰同樣接受教練馬偉開指導的「師姊」鄭賽賽，但中國頭號種子上午練球受傷突然退賽，改由香港吳筠柔遞補，已不敵「希臘字母姊」格拉瑪蒂科普魯，因此今下午約5點半，「小鋼砲」將在台北小巨蛋對決格拉瑪蒂科普魯，爭取8強門票，「對手換人感覺還好，就是一樣上場面對比賽，做好我該做的。」

去年台將在海碩盃會內一勝難求，如今梁恩碩沒浪費外卡，單、雙打都有所突破，她與年長5歲的同胞李亞軒已在週二爆冷扳倒頭號種子的日本與喬治亞聯軍，預計梁／李明將力拚4強席次。

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目前世界女單排名276的梁恩碩，昨遭遇224席的哈絲陷入苦戰，第1個發球局就失守，苦苦追趕至第6局，又錯失4個破發點，加上第9局遭破，首盤拱手讓人。後勁十足的「小鋼砲」重整旗鼓，次盤發動瘋狂反撲，橫掃6局強勢扳回一城。決勝盤梁恩碩乘勝追擊，延續手感再度率先破發，之後力保發球局不失，後來居上出線。

第2、3盤連搶8局的梁恩碩，不僅拚出個人賽史單打首勝，也繼2016年張凱貞後，再有台將於會內單打奏捷。賽後她表示，開賽失誤較多，還好經過教練提醒，開始變換節奏和戰術， 加上接發時把近身球處理好，逐漸拉抬氣勢，也讓特地進場觀戰的球迷相當開心，「現場滿多觀眾替我加油，打起來更有動力。」