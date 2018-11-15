海碩盃》「快刀」莉絲姬 轟10愛司晉級

德國莉絲姬僅花54分鐘就速斬日本土居美咲。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕德國「微笑殺手」莉絲姬強轟10愛司，僅花54分鐘就以6：3、6：2速斬日本第8種子土居美咲，戴著抵台血拚的幸運耳環挺進台北海碩盃女網單打16強，今下午約3點半對決哈薩克新秀瑞芭金娜。

29歲的莉絲姬名氣響亮，不但是2013年溫布頓大滿貫女單亞軍，發球時速210.8公里也是女網最快紀錄，最佳世界排名曾高居12的她，受傷痛所苦目前滑落至262，但年初台灣公開賽復出殺進4強，即以招牌微笑和重砲火力席捲眾粉絲的心，「上回參賽的回憶美好，大家都十分友善，所以我非常開心再度訪台。」

由於海碩盃室內場地球速偏快，相當適合莉絲姬發揮，每發出一記愛司，觀眾席就響起熱烈掌聲，樂得她說：「球迷太可愛了，關鍵分都把握住，這或許是我今年表現最棒的一場，從頭到尾都很專注，希望保持到最後。」身為全球發球最快的重砲女，她不吝分享秘訣：「這必須付出大量時間練習，我花了20年鑽研，而且持續改善調整，努力讓自己變更好！」

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笑容可掬的莉絲姬，週一才以火紅露肩洋裝驚艷「選手之夜」，榮獲最佳造型獎，這套首度曝光美服正是父母送的禮物，而下機就忙著購物的她，還把戰利品帶上場，紅色愛心、白色貓咪這對可愛耳環格外吸睛，「我很喜歡小飾品，這在德國都買不到，只可惜台灣最有名的夜市，我還沒空去。」