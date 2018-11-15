ATP年終賽》「休息戰術」奏效 費爸開胡

費德爾在ATP年終總決賽打敗提姆，終於在分組賽開胡。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雖然「射日」不成，老經驗的費德爾隨即調整回穩，6：2、6：3解決奧地利好手提姆，ATP年終總決賽分組開胡，但預賽壓軸面對2連勝的南非長人安德森，37歲的瑞士老天王仍有非贏不可壓力，「我想留下來，就得擊敗他。」

職業男網歲末封關秀於倫敦進行，16度參賽的費德爾雖然開胡力保生機，晉級單打4強的形勢依舊險峻，畢竟首度露臉的安德森近況甚佳，這位32歲「重砲手」先直落2擊退提姆，又挾6：1、6：0痛宰日本「網球王子」錦織圭，加上今年溫布頓8強費爸就栽在其拍下，如今冤家路窄再相逢，受到各界高度關注。目前費爸與錦織圭都勝負各一，仍落後未嘗敗績的安德森，但二連敗的提姆也有機會，因此該組情勢不明，預賽落幕才能確定出線雙雄及排序。

對決安德森 不容易過關

「我可能贏，也可能輸，這沒關係。對我來說重要的是，第2場狀況回來了，所以面對安德森能全力以赴。」費爸坦承，203公分的安德森本季表現出色，「我只能專注在自己，要往前走下去，就得想辦法獲勝。」本屆費爸出師不利，初登場爆冷不敵錦織圭，還好「休息戰術」奏效，「問題不在我的正手、反手或發球，而是在頭腦，有時候就需要調整。過去兩個月我打太多比賽，乾脆休息一天陪家人，之後擊球感覺反而回來了，很高興做出正確決定。」

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