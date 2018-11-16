SBL季前分析》璞園團隊至上 雙洋將衝擊霸業？

璞園總教練麥班達認為瓊斯（右一）是比賽型球員。（資料照，記者廖耀東攝）

第16季SBL超級籃球聯賽週六將於桃園巨蛋點燃戰火，新球季採用雙洋將制度，各隊網羅具有NBA資歷的大咖球員來台競技，可望為賽事增添話題。

上季靠著團隊籃球突圍，勇奪隊史第5冠的璞園，今年力拚連霸，面對各隊戰力補強，加上洋將制度改變，勢必有一番挑戰；而老牌勁旅裕隆、達欣及上季亞軍富邦勇士，同樣具有問鼎冠軍的本錢；台啤、金酒及台銀可望在新球季奮起，本報特別為讀者深入探討各隊季前備戰狀況。

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記者林岳甫／專題報導

璞園擁有聯盟最多5座冠軍、最長連續11季闖進季後賽的紀錄，本季面對「雙洋將政策」帶來的衝擊，寄望洋將瓊斯、麥克聯手本土戰將，找出最佳合作模式，朝隊史2度2連霸邁進。

自2008年第5季重返季後賽，璞園至今都是季後賽固定班底，並在2012-2015年締造史無前例的4連霸；上季靠著團隊合作無間，及聯盟最出色的三分球火力重返榮耀。

麥克、瓊斯取代Q.戴維斯

本季璞園揮別合作多年的Q.戴維斯，由208公分的麥克、195公分的瓊斯擔任雙洋將。瓊斯擁有可裡可外的身手，在2011年第8季替台啤奪總冠軍，對台灣籃球生態並不陌生。

瓊斯在熱身賽2戰投籃命中率37.9%，場均僅貢獻14.5分，表現和9月泰國進行的FIBA亞洲冠軍盃出賽5場，場均25.2分有段落差。主帥麥班達表示，「瓊斯時常問比賽的重要性為何，他知道在例行賽開打後，還有重要比賽展現應有實力，他的狀況我不擔心，相信瓊斯是比賽型球員。」

璞園本土主力異動不大，有陳冠全、簡偉儒、李啟瑋、彭俊諺、施晉堯等中生代好手，搭配吳岱豪、林金榜、簡浩等老將及華裔陳堅恩，整體戰力在聯盟是數一數二。

璞園連霸最大變數是本季採雙洋將制度，得看麥班達如何運籌帷幄使土、洋連線成功。麥總認為，洋將的使用方式和針對各隊洋將進行佈陣，需花時間磨合並找方法，只要在土、洋之間取得平衡，維持璞園一貫「團隊籃球」球風，絕對能突圍成功。