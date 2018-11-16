年度MVP今揭曉 國聯耶利奇呼聲高

釀酒人耶利奇9月後大爆發，拿下年度MVP居有利位置。（資料照，路透）

大聯盟年度MVP今早壓軸揭曉，美聯呼聲最高的是冠軍隊紅襪「核彈頭」貝茲，但天使楚奧特、印地安人拉米瑞茲都不是省油的燈，票選結果備受矚目；國聯則是釀酒人耶利奇最被看好，強壓小熊巴耶茲、洛磯艾倫納多，有機會和貝茲雙雙首度獲獎。

〔記者郭羿婕／綜合報導〕「如果年度MVP不是貝茲（美聯）和耶利奇（國聯），會令人非常震驚。」「跟貝茲一樣，耶利奇值得MVP肯定。」Yahoo Sports和《運動畫刊》點出今年國聯得主大熱門，就是釀酒人耶利奇。

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耶利奇單季兩度完全打擊，成為大聯盟史上第5人，打擊率0.326、長打率0.598、整體攻擊指數1.000皆稱霸國聯，包辦36轟、22盜、110分打點，角逐大獎原本就居於有利位置。

9月後被超車 艾倫納多比砲管？

最關鍵是9月後大爆發，耶利奇拚出打擊率0.370、上壘率0.508、長打率0.804，外加10轟、34打點、24次保送，幾乎逼退其他競爭者，這段期間更率領釀酒人衝出20勝7敗，繼2011年後再闖季後賽。

Yahoo Sports請3名記者公開票選，全投給耶利奇，並指這位26歲外野手成績太驚人，「（洛磯明星三壘手）艾倫納多原本和他有得拚，9月後也失去優勢。」

只是，洛磯隊史僅有1位年度MVP，在1997年沃克（Larry Walker）之後無人能得獎，拿過6屆金手套、4座銀棒獎的艾倫納多被寄與厚望，打擊率0.297、上壘率0.374、長打率0.561不是最出色，但38轟在國聯獨走，長程砲威猛。

小熊巴耶茲 打點居首

另一人選是巴耶茲，扮演小熊內野攻守重心，全能又敢秀，被稱為球星中的球星，打擊三圍0.290、0.326、0.554都是生涯最佳，111打點也居國聯首位，在二、三壘和游擊的優異防守也很加分。

洛磯隊艾倫納多。（資料照，法新社）

小熊內野攻守重心巴耶茲。（資料照，美聯社）