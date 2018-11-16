美聯塞揚獎》贏球高效率 21勝史奈爾躋身強投

光芒史奈爾第1個完整球季大爆發，獲得美聯塞揚獎肯定。（資料照，美聯社）

象徵年度最佳投手的大聯盟塞揚獎（Cy Young Award）昨公布，國聯頒給大都會王牌德葛隆，擺脫整季悲情；美聯由21勝的光芒史奈爾榮膺，雙雙寫下不同的紀錄，兩聯盟都由防禦率低於2的強投勝出，更是1972年以來首見。

〔記者吳清正／綜合報導〕光芒隊左投史奈爾的第1個大聯盟完整球季大爆發，獲得美聯塞揚獎，並以180.2局創下最少局數贏得塞揚獎的紀錄。

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創最少局數獲獎紀錄

史奈爾表示：「這個獎意義重大，這是我今年想要達成的事情，我一直把這個目標放在心裡，是我投球的動力。」

史奈爾雖然投球局數不多，但效率極高，且內容出色，21勝領先全大聯盟，防禦率1.89則是美聯第1，被打擊率0.178也是大聯盟先發投手最佳。

史奈爾獲得17張第1名選票，總分169分力克13張第1名選票、154分的太空人韋蘭德，印地安人克魯伯71分排名第3。史奈爾表示：「知道我打敗兩位偉大的投手，克魯伯和韋蘭德，這真是太驚人了。」

今年之前史奈爾的兩個大聯盟球季只有8勝15敗，但春訓時他告訴投手教練凱爾和當時的王牌投手亞契，今年的目標是贏得塞揚獎。史奈爾表示：「我告訴他們，我不在乎別人怎麼想，我就是要去做，那是我們可以永遠分享的一刻，現在真的發生了。」