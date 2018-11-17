豪奇蹟不斷電 第9季破5000分

林書豪（左）昨替補上陣貢獻全隊最高分，生涯得分也突破5000分。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕林書豪昨天貢獻全隊最高16分，生涯得分突破5000分里程碑，但老鷹卻慘遭金塊重擊，以93：138慘吞6連敗。

自2010-11球季首度出賽至今，林書豪NBA生涯已邁入第9季，他賽後在社群網站感性發文，「隊友J.柯林斯、藍恩不久前告訴我得分達到5000分，其實我從沒想過自己能來到NBA這個殿堂，沒有任何高中獎學金、選秀會落榜、兩度被釋出，上帝在我生命裡帶來一次又一次奇蹟，生涯成就都歸功給主，最後要感謝一路陪伴我的球迷。」

老鷹19次失誤 慘輸金塊

林書豪賽前總得分4993分，替補上陣的他上半場得到8分，突破5千大關，他此役10投4中，包含3個三分球，另有5助攻、5籃板，全場有4次失誤。

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老鷹菜鳥後衛T.楊恩手感不佳，全場11投2中，僅有6分進帳，另發生5失誤。老鷹苦吞6連敗，史佩爾曼表示，不能再這樣下去了，對方拳頭已打到嘴邊才想要反擊。

金塊打出團隊籃球，傳出34次助攻，投籃命中率達56.4%，老鷹則發生19次失誤，投籃命中率僅34.8%，種下敗因。

老鷹教練皮爾斯嚴肅地表示，這不是態度問題，而是欠缺努力，這一敗真的很傷人，也很挫折，球員不夠努力，這是很嚴肅的議題，球隊輸得毫無藉口。