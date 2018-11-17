香港羽球公開賽》世界冠軍接連擋道 穎后今戰奧原

戴資穎連3戰讓出首局，逆轉勝晉級4強。（Badminton Photo提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕擁有強大粉絲當後盾的世界球后戴資穎，昨天在超級500系列香港羽球公開賽女單八強戰，以18：21、21：9、21：14逆轉今年世錦賽金牌瑪琳，距離三連霸僅差最後2勝，四強戰將對決去年世錦賽冠軍日本女將奧原希望，預計今晚8點提拍上陣（愛爾達體育3台直播）。

挑戰3連霸 還差最後2勝

昨天現場不斷有中文、台語加油聲為戴資穎打氣。面對來勢洶洶的瑪琳，小戴開局就讓對手打得很彆扭，不過世界排名第5的瑪琳調適得很快，加上後半段小戴關鍵時刻奉送失誤，首局18：21拱手讓人。

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戴資穎次局戰略有所改變，放慢速度，躲開瑪琳高速陷阱，其中一次驚人的反手滑拍反擊，精準落在瑪琳前場，現場觀眾、球評都給予高度讚賞，小戴次局以21：9拿下。

戰線進入決勝局，瑪琳變得浮躁，出現較多自發性失誤，小戴趁勢拉開比數，最後瑪琳一記再見掛網，小戴領到四強門票。

戴資穎四強戰將遭遇世界排名第6的奧原希望，兩人今年在亞運對決，小戴直落二取勝，對戰以4勝3負稍占上風。

混雙李許配晉4 合拍以來最佳

其他台將戰況，李洋／許雅晴以21：16、21：14拍下泰國組合潘普佩克／阿米達拜，搭上混雙四強列車，也締造兩人搭配以來巡迴賽最佳戰績，今天將與世界排名第5的日本渡邊勇大／東野有紗爭決賽門票。