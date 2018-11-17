海碩盃女網賽》梁恩碩單雙打盡墨 台將宣告收工

梁恩碩昨單、雙打一日2戰皆止步8強，台將全數淘汰。（記者陳志曲攝）

2013年溫網女單亞軍莉絲姬挺進4強。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕18歲的「小鋼砲」梁恩碩，昨在台北海碩盃女網賽陷入苦戰，單、雙打皆於8強落敗，台將全軍覆沒，今天只能看外籍球星演出。

單打最受矚目的「美麗戰爭」，今下午約2點半登場，由德國「微笑殺手」莉絲姬對決俄國第6種子蒂雅琴珂，兩人正是近兩屆選手之夜的「最佳造型獎」得主。

請繼續往下閱讀...

世界排名276的梁恩碩，昨強碰2013年溫布頓女單亞軍莉絲姬，遭震撼教育，被全球女網發球時速最快紀錄保持人徹底壓制，只撐49分鐘就以4：6、0：6落敗。

單打不敵莉絲姬快打旋風

「太快了，來不及適應調整。」梁恩碩透露，輸球關鍵就在發球，落後時想加快節奏，反而失誤橫生，「第2盤我已經不穩了，她卻愈發愈準，尤其拋球讓人看不出要發內外角，落點非常難抓。」

雙打開高走低 遭逆轉吞敗

莉絲姬也不吝鼓勵後輩，稱讚梁恩碩以小搏大的潛力十足，「很高興看到台灣有優秀新生代，她能拿大滿貫青少女冠軍，肯定有天賦，但進職業還得好好努力。」

梁恩碩晚間雙打再與23歲的李亞軒聯手出擊，8強對陣印度組合蕾娜／譚迪先盛後衰，歷經「超級搶十」仍以6：4、4：6、8：10遭逆轉，兩人頻呼：「好可惜！」