東亞足球錦標賽》下半場失守 我對北韓10連不勝

門將潘文傑（右三）上半場多次精彩解危。（記者陳志曲攝）

沈子貴（右）多次高難度盤球突破，技驚全場。（記者陳志曲攝）

台灣男足賽後向場邊球迷致謝。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年東亞足球錦標賽，台灣男足昨碰上強敵北韓，上半場堅守堡壘，門將潘文傑多次精彩撲救險球，讓北韓無功而返。無奈下半場風雲變色，北韓隊長鄭日冠僅用3分鐘就破我大門，第73分鐘張國哲再進一球，終場台灣0：2落敗，戰績1勝2負拿下分組第3，無緣晉級，但仍順利保級。

香港隊5：1勝蒙古，台灣確定無緣四強，但賽前總教練王家中仍召集全隊，閉眼沉思1分鐘，凝聚士氣，盼主場最終戰能踢出精采好球。

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此役湧進超過2000名球迷入場，為本屆賽事之最。台灣隊下半場失球後積極反撲，17歲的中英混血沈子貴多次高難度盤球突破，晃開數名防守員，技驚全場，可惜缺乏接應，功虧一簣，台灣國際賽對北韓已10連不勝。

北韓第二顆進球疑似先碰到手，台灣隊教練團雖提出抗議，仍維持原判。王家中無奈地表示，「這球很明顯是手球，對我們士氣影響甚鉅，但也只能尊重判決。」

北韓與香港戰績皆為2勝1和，獲得7分積分，最終比較進球數由香港以7：6脫穎而出，晉級明年3月在南韓舉辦的東亞盃四強賽，也是香港隊史第三度拿下四強門票。