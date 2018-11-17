不曾打職棒 周宗志帶穀保打天下

穀保總教練周宗志。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕「誰說爛球員不能當好教練!」葉明煌曾說這句名言，他不曾打職棒，卻在中信兄弟和紐西蘭各層級國家隊教球，這句話同樣適用穀保39歲總教練周宗志，他是黑豹旗4強唯一不具職棒資歷的教頭。

資歷不足 曾懷疑自己

周宗志父親曾任宜蘭棒委會主委，他在當地光復國小、礁溪國中和宜蘭高商打球，皆名不見經傳，高職畢業入伍服役，選手生涯淡如水。2000年周宗志退伍，中道總教練陸永茂找他當教練，8年後被穀保延攬教球至今。

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「剛到穀保我懷疑自己無法勝任。」周宗志說，穀保是傳統強隊，他三級棒球資歷不完整，未讀大學又沒打過職棒，擔心講話選手接受度低，到國中球隊招生，常被他隊教練攻擊沒大學、職棒履歷表，到底行不行？

蔡董一席話 茅塞頓開

原本周宗志難以釋懷，後來穀保「蔡董」蔡明堂說，「人家講就想不開，你教出來的選手又不會比有職棒資歷的教練差。」一席話讓他茅塞頓開，他常參加訓練營，不吝請教職棒校友子弟兵，不斷學習新知，就希望成為好教練。

外界認為穀保資源多，招到大量好手才成為常勝軍，周宗志認為，起跑點可能比他隊好一點，但若無教練勤勉訓練選手，也不會有好成績。

不吝請教 考到A級教練證

在穀保教球滿10年，周宗志感謝妻子陪伴南征北討，幫他分勞解憂，4年前考取A級棒球教練證，3度進駐青棒國家隊教練團，但戰績不佳，希望有朝一日能帶隊打下U18世界盃前3名，培育更多好手。