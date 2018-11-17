陽岱鋼返台 季後目標學英文

旅日球星陽岱鋼昨返抵台灣，被大批球迷與媒體包圍。（記者王藝菘攝）

陽岱鋼親切為球迷簽名。（記者王藝菘攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕「岱鋼，歡迎回家！」效力日職巨人隊的陽岱鋼昨返抵台灣，受到近百名球迷熱情迎接，剛結束秋訓的他也馬不停蹄，後天將召開記者會，分享整年心得。

在巨人的第2個球季，陽岱鋼一開季就受手傷所苦影響表現，球季後段也無法穩定先發，最後出賽87場，繳出打擊率0.245、長打率0.427、上壘率0.297，另有10轟、37分打點、2次盜壘成功。

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總結今年，陽岱鋼說：「一開始覺得滿順利的，但球季開幕之後就受傷，受傷是沒辦法的事，只能接受現實，然後好好治療復健，盡快回到場上。」

儘管整季成績不盡理想，且巨人無緣「日本一」，陽岱鋼仍有收穫，達成生涯百轟里程碑；今年最終戰則是和大聯盟明星隊的交流賽，他以3安猛打賞畫下完美句點。

提到剛結束的秋訓，陽岱鋼表示，主要是加強核心與重量訓練，強化體能。至於季後規劃，他笑說：「想要把英文學好，因為想多跟不同國家的選手有好的互動。」

旅日投手廖任磊。（資料照，記者陳志曲攝）

傳西武想簽廖任磊

遭巨人釋出的投手廖任磊，參加日職戰力外測試也有好消息，傳出西武有意網羅，明年可望與陣中另名台灣投手郭俊麟並肩作戰。

呂彥青與阪神續約

至於阪神左投呂彥青，尚未上過一軍，但本季在二軍出賽12場，戰績2勝3敗1救援、防禦率4.31，潛力受肯定，昨也獲球團宣布續約。