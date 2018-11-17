國聯MVP》轉隊大爆發 耶利奇「釀」奇蹟

釀酒人耶利奇拿下國聯年度MVP，差1票就全票通過。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕年初被馬林魚換給釀酒人的耶利奇，今年打擊全面爆發，幫助釀酒人暌違7年後重返季後賽，以只差1票就全票通過的壓倒性優勢拿下生涯首座國聯年度MVP，也是史上第9位、國聯第2位在轉隊第1年就獲得聯盟年度MVP的球員。

耶利奇得知獲得MVP後，接受親友道賀。（取自釀酒人IG）

壓倒性優勢 差1票全票通過

耶利奇本季打擊率3成26、長打率5成98都是國聯最佳，全壘打36發、打點110分都在國聯前3名，在美國棒球作家協會30張第1名選票中狂掃29張，以總分415分大勝小熊巴耶茲的250分、洛磯艾倫納多的203分，唯一跑掉的第1名選票投給新科國聯塞揚獎德葛隆。

耶利奇說，從沒想過能贏得如此殊榮，真的令人難以置信，心情很難用言語表達，想與所有長期支持他、對他人生有正面影響的人分享榮耀。根據合約，這座獎讓他獲得10萬美元獎金，2022年球團選擇權也從1500萬美元增至1600萬美元。

耶利奇本季兩度達成「完全打擊」，是大聯盟史上第5人，還差點成為繼1937年紅雀梅德維克後第1位國聯打擊三冠王，他不僅是釀酒人隊史第1位年度打擊王，也是隊史第4位聯盟年度MVP，前次是2011年布朗。

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連同去年的史坦頓，國聯年度MVP已連續兩年都由馬林魚出身的球員獲得，耶利奇表示，去年看史坦頓拿到年度MVP，完全沒想到才1年以後，他也能站上相同的位置。