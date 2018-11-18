王建民首登金馬 陶子哽咽訴歷程

王建民參加金馬獎頒獎典禮。（記者潘少棠攝）

王建民（左二）與《後勁》紀錄片團隊、導演陳惟揚（右二）等人走上金馬獎星光大道。（記者陳奕全攝）

王建民（左）和李安（右）兩大台灣之光在金馬獎頒獎典禮相見歡。（牽猴子提供）

金馬獎主持人陶晶瑩特別在開場時介紹王建民的奮鬥史。（記者陳奕全攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕卸下球衣，王建民一身西裝筆挺，昨晚帥氣現身金馬獎頒獎典禮，儘管《後勁：王建民》未能獲獎，最佳紀錄片頒給《我們的青春，在台灣》，建仔仍展露笑顏為得主鼓掌，球迷也依然期待他搬上大銀幕的勵志故事。

紀錄片入圍 王直呼不可思議

因為《後勁：王建民》入圍金馬獎最佳紀錄片，王建民首度參與這場華語影壇盛事，換上黑色西裝，和導演陳惟揚、製作團隊一起走紅毯，令現場響起尖叫聲。

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踏上不熟悉的場合，王建民難掩緊張，在星光大道被問到問鼎金馬的感想，他表示「不可思議」；至於有無機會朝演員發展？他則笑說：「這應該會比較難一點。」

開場影片剪輯不少王建民紀錄片畫面，主持人陶晶瑩還在頒獎前特別介紹建仔，提到他曾是連2年19勝的洋基王牌投手，但2008年6月對太空人之戰跑壘受傷後，成了生涯由盛轉衰的關鍵，此後輾轉在小聯盟、獨立聯盟苦熬，暌違959天才拚回大聯盟。

逢李安當主席 台灣之光合體

辛苦奮鬥歷程讓陶晶瑩講到哽咽，還為此片傳遞信念：「不要太容易放棄，應該要為理想繼續去拚。」典禮前另有插曲，王建民和這次金馬執委會主席李安相見歡，兩大台灣之光留下難得的經典合照。

《後勁：王建民》搶先在美國上映後，台灣將於12月14日亮相，獲金馬獎提名前，也入選奧蘭多影展、舊金山CAAM影展，及紐約亞美國際影展焦點影片，且是洛杉磯亞太影展觀眾票選最佳紀錄片、溫哥華亞洲電影節觀眾票選最佳影片。